被控買凶殺警 竹崎鄉長再度喊冤

嘉義縣竹崎鄉長王焜弘被控買凶殺警案，嘉義地方法院今天再度開庭，被告王焜弘仍喊冤，強調絕對不會殺害保警林進忠。

王焜弘等4人被控買凶殺警案，嘉義地方法院今天再度開庭，王焜弘仍強調「檢察官用很奇怪的推論法連結」、「我真的很冤枉」。

不過，由於王焜弘供稱與殺警凶嫌劉瑞堂見面時間，供詞反覆；先前說已多年未見過面，今天又改口說去年曾在竹崎碰面，遭法官當庭斥責「避重就輕」、「問東答西」。

法官詢問王焜弘，在今年1月29日保警林進忠被槍殺5分鐘後，表弟黃俊源為何出現在王焜弘家？兩人談論些什麼事？王焜弘僅回答「忘記了」、「但不是談林進忠的事」。

黃俊源被控在殺警案發生後兩個小時，與劉瑞堂約在交流道見面，事後又相約在台南、高雄見面，還交付新台幣200萬元給劉瑞堂。

王焜弘今天出庭時表示，給劉瑞堂的錢，是他在民國99年頂下台中一間飯店經營，因買賣登記過程發生糾紛，他找上劉瑞堂協助，當時有開口要給劉瑞堂新台幣200萬、300萬元。

王焜弘表示，由於他送4名子女到美國讀書，一年要花1000多萬元，他因為選舉花了不少錢，身上已經沒錢了，才會積欠多年未給劉瑞堂。

對於劉瑞堂供稱他在嘉義的藏身處，是王焜弘指示表弟黃俊源找的，王焜弘宏也當庭否認，並表示劉瑞堂冤枉他。

嘉義市保警林進忠今年初遭槍殺，檢方以王焜弘懷疑妻子官女與林進忠外遇，涉嫌以200萬元代價透過表弟黃俊源，買槍手劉瑞堂殺害林進忠，並由劉的兒子劉家瑋開車接應載至台南躲藏，檢方以共同殺人罪起訴王焜弘等4人。1050902

(中央社)