混凝土車翻覆邊坡 自行脫困輕傷

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嘉義縣169線道路今天中午有混凝土車翻覆4、5公尺深邊坡，男駕駛自行脫困，僅輕傷，送醫治療；原因待調查。

嘉義縣消防局表示，嘉義縣169線14.5公里處（竹崎鄉奮起湖往梅山鄉太和村中途），於中午12時45分左右發生混凝土車翻覆到4、5公尺深的邊坡。

消防局第三大隊奮起湖消防分隊救護車前往現場救護，這名男駕駛已自行爬出駕駛座，並攀爬到路面求援，救護人員初步檢視，駕駛僅擦傷及嘴巴有撕裂傷，其他無嚴重傷勢，且意識清楚，送往當地的石棹醫療站治療。1050902

(中央社)