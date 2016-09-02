果菜市場拆遷 警：民眾受傷非事實

我要評比

高雄市果菜市場北側民族一巷等處拆遷案，今天上午進行第二天拆遷工作，傳有民眾遭暴力受傷；配合執行拆遷勤務的高雄市警察局三民第二分局說，民眾遭暴力受傷說法非事實。

為阻止遭拆遷，住戶組成高雄市果菜市場土地不義徵收住戶自救會；自救會聲明表示，多名居民以鐵鍊自囚、拆遷過程導致多人皮肉挫傷，自救會吳姓會長疑腦震盪送急診。

三民第二警分局表示，配合拆遷事宜，規劃警力因應維護現場秩序，並保護現場居民、拆遷人員安全。

三民第二警分局說，有關自救會的聲明，警分局配合農業局開始拆遷行動，全程柔性勸導，雙方沒爆發激烈衝突，也無自救會聲明情事。勤務過程無人員受傷，且吳姓會長未出現在現場，警方全程勤務錄影蒐證。1050902

(中央社)