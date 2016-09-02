出入摩鐵露餡 鄰家女被查獲色情交易

鄰家女子出入摩鐵露餡被查獲色情交易。（吳江泉翻攝）

高雄市警楠梓分局楠梓派出所員警在一家汽車旅館前，發現1名身材姣好的年輕女子自內走出，旋即徒步約50公尺走入該轄另一間知名連鎖汽車旅館，員警立刻在該旅館外埋伏等候，約於1小時後員警發現該名女子走出旅館，旋即有一名男子駕車離開，員警見時機成熟，即當場將2人攔查，雙方坦承有從事全套性交易行為，費用為新台幣3000元，其後於旅館房間內查獲該男子所使用過之保險套。

該名女子表示，因性交易工作時間彈性自由，且薪資遠較一般工作優渥，該男客則供稱，是從網路上認識該名女子，並利用手機Line軟體聯絡，相約在該汽車旅館進行性交易，全案依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

(中時)