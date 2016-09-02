臺灣說唱界新希望 北一女何怡臻 如戲曲版小鄧

「學一門帶著走的功夫，你的人生遠比你想像的精彩！」何怡臻在說唱藝術新生代中表現亮眼，甜甜的笑容與嗓音，讓人印象深刻。(圖/梁惠明攝)

這位在台上表演京劇唱腔《賣水》及河南梆子《誰說女子不如男》的女孩，台風穩健有如職業說唱藝人，甜甜的笑容配上深邃的酒窩，讓人印象深刻，柔美嗓音一出，彷彿傳統戲曲版的「小鄧」鄧麗君來到眼前。她是何怡臻，現在還是北一女高二學生的她，學習說唱傳統技藝竟然已經七年了。

「當初是因為爺爺喜歡聽京戲，不過一開始我學的是相聲」，私底下說話輕聲細語的何怡臻，從小就耳濡目染戲曲風華，再加上媽媽是音樂老師，讓她從小就展現表演欲，在舞台上落落大方毫不怯場。當她還是台北市蘭雅國小四年級學生時，就加入了漢霖說唱藝術娃娃兵團，與說唱藝術結下不解之緣。

何怡臻說，自從學了相聲以後，不但不會影響課業表現，甚至「背東西變快了，而且背段子比背課本還多，因為段子更有趣。」這項技藝也讓她不管參加朗讀或演講等各類才藝比賽時，幾乎所向披靡，因為她上台經驗豐富，面對群眾一點都不會緊張，在學校表現更為突出。

說唱技藝給的紮實訓練，讓小綠綠何怡臻不但學業亮眼，各項才藝競賽也都能拿下好成績。(圖/何怡臻提供)

何怡臻笑著說，有一次她競選學校幹部，得在全校面前自我介紹，結果登台說完後，學校老師特別把她叫進辦公室，問她哪兒學的，認為她的台風「一定有練過」。後來才知道她跟著漢霖學相聲後，「戰功彪炳」。她曾拿下台北市國中小相聲比賽單口相聲第一名、台語演講比賽國小高年級組第一名等...，同時「說而優則唱」，她隨漢霖說唱參與《兩岸笑星聯演》時，表現更是驚豔兩岸名家，她與漢霖「漢」字輩大師兄思偉，同被大陸重量級曲藝家李立山大師評為「臺灣說唱界未來的新希望！」

9/3第一次登台的黃宥淳(右)，媽媽(左)細心為他在彩排前著妝，好奇的的弟弟(左前)在一旁靜靜打量。(圖/梁惠明攝)

像何怡臻這樣由漢霖娃娃兵開始，一路成長的孩子，每年都在增加。這個週末(9/3)即將隨著小前輩們登台表演《藝曲童功》的小男孩黃宥淳，還不滿十歲，這也是他人生中第一次「粉墨登場」。宥淳進漢霖才三個月，一旁忙著為他彩排化妝的媽媽說，就在一次欣賞相聲表演之後，小小宥淳很肯定對她說：「媽媽我要學相聲」。

年底才滿十歲的黃宥淳，加入漢霖說唱娃娃兵後，如魚得水，對第一次登台，黃宥淳很有信心的說：「一點都不緊張！」（圖／梁惠明攝）

黃媽媽笑著說，宥淳本來就喜歡閱讀，也愛聽笑話，學了相聲之後，有時在學校裡小試身手，「同學都覺得他好好玩，說話好有趣」，讓宥淳學起來更加有成就感。當天也同在現場等著孩子彩排的家長表示，小孩學說唱技藝時，對文字的接觸是「五感統整」--不但要能背誦，還要表達流暢、清晰咬字，甚至要加上竹板、鑼鼓等節奏，對孩子的邏輯、記憶與肢體反應協調，都是最佳訓練。更重要的是，孩子從優美文字中獲得意趣，對作文與語言表達，無形中都具潛移默化的效果。穩健的台風和大方的應對，讓小男孩看起來真是帥呆了。

帶領這群娃娃兵的教學組長葛亞芹說，來這裡學習的孩子，「一種是很愛講話，我們讓這種孩子學習怎麼樣好好說出有意義的話，『而不是廢話或是耍嘴皮子』；另一種是很害羞，爸爸媽媽讓他們來學自信，只要能夠克服恐懼登台，獲得的掌聲與『肯定自己做得到』的成就感，都會給孩子們更強大的學習動力。」

這一群娃娃兵表演的《藝曲童功》，即將在9/3下午14:00起，在台北市台灣藝術教育館南海劇場登台演出，看幽默逗趣的漢霖團長王振全和錢君銜與娃娃兵們大手攜小手，上台一鞠躬！請給孩子一個認識說唱藝術的機會，也許下個讓人讚嘆聰慧有禮的新生代，就是你的寶貝。

(中時電子報)