通緝犯肇事逃逸　警整夜埋伏逮回

蔡姓通緝犯（左）騎車肇事逃逸，警整夜埋伏逮回。（吳江泉翻攝）

27歲的蔡姓侵占通緝犯日前傍晚騎乘重機車行駛於左營區重愛路，遠遠瞥見巡邏員警，一時心虛加速逃跑並闖越民族路與重愛路口之交通號誌，造成行經該處的鄧姓及王姓機車男騎士煞車不及雙雙跌倒受傷。警方至楠梓區德民路埋伏了一整晚，終於逮回蔡男，訊後將蔡男依公共危險罪嫌送辦，另關於侵占案通緝部分一併解送地檢署歸案。

蔡男騎乘機車行經左營區重愛路上，因遠遠瞥見對向巡邏員警，突然加速往東方向行駛，行經至民族路與重愛路口時，不顧當時重愛路上交通號誌為紅燈仍闖越路口，造成橫向民族一路北往南行駛之鄧姓及王姓機車騎士煞車不及摔車受傷，不料蔡男未下車查看隨即逃逸。員警通知交通分隊到場測繪並聯繫救護車到場，將2位機車騎士送榮總醫院救治。

警方以車追人，由肇事機車號牌展開追查，經查該號牌機車登記在機車行名下，店家表示該車現為蔡男使用。於28日晚上警方發現該肇事重機車正停放於楠梓區德民路大樓騎樓，警方研判蔡男應該在女友的住處，於是埋伏了一整晚，終於在29日8時許將蔡男逮回。

47歲鄧姓騎士表示，騎車沿左營區民族一路北往南方向行駛，行至民族路與重愛路口時，見到蔡男騎機車闖紅燈，致騎在自己前方之王男突然緊急煞車，自己因煞車不及就由後方追撞王男，雙雙倒地受傷，自己有輕微擦傷。對於蔡男肇事逃逸之行徑，鄧男表示要提出傷害告訴。

30歲王姓騎士表示，自己騎車沿左營區民族一路北往南方向行駛，行至民族路與重愛路口時，見到蔡男闖紅燈，自己馬上緊急煞車，但卻遭鄧男由後方追撞，雙雙倒地受傷，自己額頭、頸部及四肢均有受傷。對於鄧男之過失傷害部分，王男表示不追究，另對於蔡男之行徑，王男表示要提出傷害告訴及民事賠償。

蔡男到案坦承於上述時地確有闖紅燈，也知道有騎士因要閃避而摔車，但因自己未擦撞對方，遂不知道這有因果關係。對於另案遭高雄地檢署發布侵占通緝，蔡男表示因未收到到案通知才被通緝。

(中時)