中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

廣播金鐘獎入圍揭曉 高雄廣播電臺大放異彩

中時
點閱72
我要評比
10/10

第51屆廣播金鐘獎入圍名單揭曉，高雄廣播電臺表現大放異彩，共入圍7項，入圍項數為南臺灣廣播電臺之最，包括李可製作主持的「音樂伸展台-音樂花茶」節目入圍「非流行音樂節目獎」及「非流行音樂節目主持人獎」；李可、方盈製作主持的「我們熟不熟」節目入圍「綜合節目主持人獎」；蘇菲蘇製作主持的「Amazing小宇宙」節目入圍「少年節目獎」、「少年節目主持人獎」及「企劃編撰獎」；林利製作主持的「小蕃薯列車」節目入圍「兒童節目獎」，第51屆廣播金鐘獎頒獎典禮10月1日19時將於臺北國父紀念館舉行。

多次榮獲廣播金鐘獎肯定的主持人李可本屆入圍3項，其中「音樂伸展台-音樂花茶」節目入圍「非流行音樂節目獎」及「非流行音樂節目主持人獎」，深夜時段播出的「音樂花茶」節目跳脫傳統西洋古典音樂節目形式，主題多元、生活化，運用音樂訴說夜貓族的床邊故事；高雄廣播電臺長期製播「音樂伸展台」與「古典音樂館」系列節目，品質深獲古典樂迷肯定。

李可亦與方盈攜手主持「我們熟不熟」節目，入圍「綜合節目主持人獎」，兩位自娛「年齡過熟、心正青春」的廣播人，透過生活對話、重溫經典老歌，陪伴中高齡聽眾啜飲懷舊之情。

蘇菲蘇製作主持的「Amazing小宇宙」節目本屆以黑馬之姿，一舉入圍「少年節目獎」、「少年節目主持人獎」及「企劃編撰獎」，節目中親子間的自然對話不時讓人捧腹，又充滿寓教於樂的科普知識，引導國、高中生自主探索與學習。

同樣是廣播金鐘獎獲獎常客的主持人林利本屆再度以「小蕃薯列車」節目入圍「兒童節目獎」，林利長期與南台灣生物學者、保育工作者合作，透過輕鬆、活潑、富含生態知識的節目內容，培養許多「未來的小小生物學家」。

高雄廣播電臺「音樂伸展台-音樂花茶」節目播出時間為每週二22時20分；「我們熟不熟」節目播出時間為每週六10時；「小蕃薯列車」節目播出時間為每週日10時；「Amazing小宇宙」節目播出時間為每週日20時。高雄廣播電臺收聽頻率：FM94.3、AM1089，亦可上電臺網站或下載手機App「高雄廣播電臺」線上收聽。

(中時)

關鍵字：廣播金鐘獎
點閱72
我要評比
10/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。