廣播金鐘獎入圍揭曉 高雄廣播電臺大放異彩
第51屆廣播金鐘獎入圍名單揭曉，高雄廣播電臺表現大放異彩，共入圍7項，入圍項數為南臺灣廣播電臺之最，包括李可製作主持的「音樂伸展台-音樂花茶」節目入圍「非流行音樂節目獎」及「非流行音樂節目主持人獎」；李可、方盈製作主持的「我們熟不熟」節目入圍「綜合節目主持人獎」；蘇菲蘇製作主持的「Amazing小宇宙」節目入圍「少年節目獎」、「少年節目主持人獎」及「企劃編撰獎」；林利製作主持的「小蕃薯列車」節目入圍「兒童節目獎」，第51屆廣播金鐘獎頒獎典禮10月1日19時將於臺北國父紀念館舉行。
多次榮獲廣播金鐘獎肯定的主持人李可本屆入圍3項，其中「音樂伸展台-音樂花茶」節目入圍「非流行音樂節目獎」及「非流行音樂節目主持人獎」，深夜時段播出的「音樂花茶」節目跳脫傳統西洋古典音樂節目形式，主題多元、生活化，運用音樂訴說夜貓族的床邊故事；高雄廣播電臺長期製播「音樂伸展台」與「古典音樂館」系列節目，品質深獲古典樂迷肯定。
李可亦與方盈攜手主持「我們熟不熟」節目，入圍「綜合節目主持人獎」，兩位自娛「年齡過熟、心正青春」的廣播人，透過生活對話、重溫經典老歌，陪伴中高齡聽眾啜飲懷舊之情。
蘇菲蘇製作主持的「Amazing小宇宙」節目本屆以黑馬之姿，一舉入圍「少年節目獎」、「少年節目主持人獎」及「企劃編撰獎」，節目中親子間的自然對話不時讓人捧腹，又充滿寓教於樂的科普知識，引導國、高中生自主探索與學習。
同樣是廣播金鐘獎獲獎常客的主持人林利本屆再度以「小蕃薯列車」節目入圍「兒童節目獎」，林利長期與南台灣生物學者、保育工作者合作，透過輕鬆、活潑、富含生態知識的節目內容，培養許多「未來的小小生物學家」。
高雄廣播電臺「音樂伸展台-音樂花茶」節目播出時間為每週二22時20分；「我們熟不熟」節目播出時間為每週六10時；「小蕃薯列車」節目播出時間為每週日10時；「Amazing小宇宙」節目播出時間為每週日20時。高雄廣播電臺收聽頻率：FM94.3、AM1089，亦可上電臺網站或下載手機App「高雄廣播電臺」線上收聽。
(中時)
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