Youbike站點全部修復完畢

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YouBike公司今天表示，台北市所有的Youbike站點已在中午前全部修復完畢。（本報資料照片）

YouBike公司今天表示，台北市所有的Youbike站點已在中午前全部修復完畢，即全台全數場站均開通營運。但有部份場站的部份車柱鎖體有毀損導致無法還車，籲請消費民眾改試其他正常車柱或到臨近場站還車。

YouBike為補償這次故障給民眾不便，自3日凌晨0時起到4日的晚間11時59分，連續兩天全台租借Youbike的第一個小時都可以享受免費優惠，第二小時開始回歸正常費率計算。

(中時電子報)