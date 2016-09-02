內容籠統 區域產業計畫政策環評中止
環保署今天和內政部達成共識，決定中止區域計畫中經濟產業部分的政策環評。環保署說，相關內容不僅籠統，也是經濟部的主管範圍，才決議停止並由部門計畫的政策環評來取代。
行政院環境保護署今天召開全國區域計畫修正案（草案）「區域性產業發展計畫之經濟相關產業政策評估說明書」專案小組意見徵詢會議。
會中環保署副署長詹順貴說，行政院長林全提出的「106年度施政方針」中，有提到因應國土計畫法施行，增列涉及土地利用的部門計畫應辦政策環評，並簡化國土計畫實施後的環評審查程序；同時強化政策環評功能，並加強落實環評通過後的追蹤監督。
環保署也認為「區域性產業發展計畫之經濟相關產業政策評估說明書」屬於經濟部等其他部會主管權責，環評委員提出的產業用地需求、區位空間配置、總量管制、資源分配等意見，內政部不易具體回應說明，加上其內容較為籠統，無法太過詳細。
最後環保署與內政部達成共識，此案決定中止審查，建議相關內容循「國土計畫法涉及土地利用之部門計畫」辦理政策環評，由政策主管機關研提政策環評，將環境因素切實納入政策研擬考量，以具體匡列各產業上位政策指導規則，並納入後續開發行為規劃及環評的參考基準。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。