韓民眾中秋連假國外遊 台北僅次於大阪

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南韓旅遊業界相關調查顯示，今年中秋節連假期間，大阪為南韓民眾最想去的海外城市，其次依序為：台北、東京、曼谷、香港、福岡、新加坡、上海、關島等。

南韓「亞洲經濟」報導，今年中秋節小長假期間，眾多南韓居民將開啟「走出去」模式，預計中秋節連休前往國外旅遊的南韓民眾人數將大幅增加。

旅遊業相關人士分析稱，今年中秋放假天數較往年要長，有不少人將夏季休假和中秋假期合在一起，因此，今年中秋節期間海外遊格外受到歡迎。

中秋節在南韓稱為「秋夕」，是一年以來的最大民俗節慶，民眾可利用長假返鄉探親、掃墓。

根據HANA Tour，截至9月1日，中秋小長假期間（9月13-15日）計畫前往國外旅遊的南韓民眾，較去年中秋期間（2015年9月25-27日）增加29%。

其中，東南亞是最熱門旅行地，旅行人數比去年中秋期間激增58%，占今年境外旅遊總人數40%；緊隨其後的是中國大陸和日本，分別達到28%和21%。1050902

(中央社)