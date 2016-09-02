日民進黨黨魁選舉 蓮舫等3人競逐

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共同社報導，日本民進黨今天發布黨魁選舉公告，48歲的黨魁代理蓮舫、54歲的前外相前原誠司與47歲的國會對策副委員長玉木雄一郎先後報名參選。

日本民進黨黨魁選戰正式打響，15日將進行投開票。這是3月民進黨成立後的首次黨魁選舉。能否挽回前身民主黨執政時期失去的國民信任，從而為奪回政權具體鋪路，成為關注的焦點。

現任黨魁岡田克也推進的在野黨聯手路線與如何應對修憲討論，是選舉的主要爭論點。新黨魁任期到2019年9月底結束。

各陣營將爭取尚未確定立場的國會議員、國政選舉的公認內定者、地方議員、黨員及支持者的支持，加快拉票步伐。

選舉期間，候選人將通過在全國10處舉行的研討會以及街頭演說等謀求支持。

蓮舫支持者包括黨內領導層岡田、前首相野田佳彥、原民社黨、自由派的各派系以及非主流派的前環境相細野豪志派系。

前原的支持力量包括政務調查會長山尾志櫻里等自身所屬派系議員、中間派的前國土交通相大(上白下田)章宏及非主流派的前防衛副大臣長島昭久各派系。

玉木則得到了年輕議員以及原維新黨派系的部分支援。1050902

(中央社)