亞非為茲卡高風險區 26億人受威脅
研究人員今天警告，非洲、亞洲及太平洋地區，可能成為茲卡病毒的新據點，這些地區至少26億人口面臨威脅，超過全球人口的1/3。而光印度處於危險中的人口就占12億。
法新社報導，他們表示，這些地區目前尚未遭感染，但在氣候條件配合下與大量的蚊子皆有利於茲卡病毒孳生、繁殖與散播，如同目前美國與加勒比海地區深受其擾的疫情。
刊登在醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的研究指出：「根據我們最保守的假設，處在茲卡病毒擴散地理範圍內人口最多的幾個地區依序為印度（12億人）、中國大陸（2億4200萬人）、印尼（1億9700萬人）、奈及利亞（1億7900萬人）、巴基斯坦（1億6800萬人）與孟加拉（1億6300萬人）。」
然而，這只是個理論上的可能。也有專家認為這項研究預估人數過高，表示無法確定茲卡病毒過去是否曾進入其中一些國家，使當地居民具有免疫力。
研究團隊應用航空旅遊數據、蚊蟲分布地圖與氣候條件，以及人口密度與健保支出的資訊，建構出流行病學的風險模型。
報告中也提到：「流行病在非洲與亞洲太平洋部分區域發生的可能性令人特別擔心，因為許多人可能容易染上茲卡病毒，而他們居住環境能預防、檢測以及回報流行病的健保與人力資源有限。」1050902
(中央社)
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