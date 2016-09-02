日月光優良保全大會 高雄市警察局陳家欽局長演講

日月光優良保全大會，高雄市警察局長陳家欽蒞臨演講。（吳江泉翻攝）

日月光集團高雄廠落實推動公司安全與機密資料保護，已通過ISO 15408安全認證EAL6現場驗證，今（2）日在全新落成的日月光高雄K23廠國際會議廳，舉行優良保全表揚大會，感謝公司保全平日盡心盡力監控管理，會中邀請高雄市政府警察局陳家欽局長蒞臨，為日月光高雄廠的安防，進行「從監視系統建置談高雄市治安治理」之專題演講，現場主要幹部及各棟安全官、指揮官、保全等共約250人與會聆聽。

服務警界37年的高雄市警察局長陳家欽，有相當豐厚之警務經驗，演講中除了分享個人的偵查實務經驗與案例外，也說明了目前高雄市監視系統與治安治理的具體運作，並呼籲民間企業一起攜手共同參與監視安全之工作，希望除了對企業本身的安全有所提升，對城市安全的預防、預警、應變等都有正面效果。

陳家欽局長肯定日月光的CCTV影像建制，透過嚴密監控，打造安全的廠區環境，從高科技廠區的安防管理，開啟企業與警政互助合作的全新思考方向。

日月光集團高雄廠羅瑞榮總經理，感謝陳家欽局長親自蒞臨，提供寶貴的經驗分享，使廠區內的安全官、指揮官、保全，以及與會聆聽的同仁均獲益良多，對公司安全防護有所提升，從陳家欽局長的演講當中，談到監視影像、Big Data應用等，這些寶貴的經驗分享，有助於提升日月光的廠區安防管理，也為日月光提供了全新思維和應變方向。

周光春資深副總經理表示，公司舉行「優良保全表揚大會」的目的，是希望可以藉由此次選拔，提升保全人員的榮譽感與向心力，公司廠區共25棟，各個出入口、樓層等進出動線都會透過各種設備嚴密監控，保全更是第一線處理緊急問題的要角，占有非常重要的位置。相信日月光的保全人員，一定可以提供給員工、給客戶，最安全的保護及保證。

日月光優良保全表揚大會一共26人獲獎，由長期合作的萬安保全、聯安保全、國聯保全、中鋼保全，再加上日月光的考核成績所篩選推舉而成。其中獲得本次優良保全的王建發表示，很榮幸能獲得此殊榮，他已於日月光服務4年半，從駐衛保全做到督導，執勤時盡心盡力；同樣獲得優良保全獎的邱兆靜，原任職於日月光，服務年資達23年，退休後又回日月光擔任保全3年，為日月光奉獻一輩子的心力。

(中時)