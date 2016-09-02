準新郎朱孝天談減肥主因 怕胖嘟嘟樣拖累老婆

朱孝天昨在微博和老婆玩直播。（圖／翻攝自朱孝天微博）

38歲的朱孝天明(3日)將與大陸女星韓雯雯接力「華心」夫妻，在峇里島舉行浪漫婚禮，小倆口目前已抵達當地進行相關準備，昨兩人忙拍照，順便請工作人員用微博直播，人逢喜事的朱孝天頻頻誇讚老婆好美，也正面回答外界頻作文章的體型問題。

有網友在直播中問到朱孝天目前體重，他透露一直以來都不是太注重外表，曾讓自己放縱胖到98公斤，之後上了健身節目，體重回到80公斤左右，如今要結婚了，他仍希望再上相一點，直言：「我老婆太美了，我如果胖嘟嘟的站在旁邊，怕把她拖下水啊！」

成為「老婆控」的朱孝天，在直播中首次談論會將婚禮辦得如此公開、高調，原來全是為了愛妻，他希望能有個隆重的婚禮，替韓雯雯留下美好回憶，還MAN說：「身為男人就有責任，給她一個她喜歡的婚禮」，也說明F3吳建豪今天稍後就會到峇里島，仔仔（周渝民）因要照顧剛滿月女兒不克前來，言承旭則是有工作排不開，讓粉絲仍期待4人下回的合體。

(中時電子報)