狠父江文吉殺女再殺子 今遭訴

狠父江文吉和蔡姓前妻因家暴離婚後取得女兒恩恩的監護權，再婚生下二子。但他不僅因不耐恩恩哭鬧、不吃飯，竟將年僅四歲的恩恩殺害棄屍，迄今仍未能尋獲屍骨，日前江文吉又供稱一歲次子小漢也遭他毒手，新北地檢署今依殺人罪嫌將江文吉提起公訴。

至於江文吉殺害恩恩，並與現任妻子葉女遺棄屍體部分，今年2月新北地院依家暴傷害致死、遺棄屍體等罪，判江男8年6月、葉女依遺棄屍體罪，判刑6月；案件上訴二審，高等法院八月將2夫妻遺棄屍體罪改判無罪，江男家暴傷害致死部分仍判處8年。

(中時)