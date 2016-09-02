巴基斯坦基督徒區遭攻擊 4炸彈客身亡

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巴基斯坦軍方表示，4名自殺炸彈客今天早上企圖攻擊一處基督徒區，他們在西北邊城市白夏瓦（Peshawar）郊外與安全部隊爆發槍戰後，4人全數身亡。

法新社報導，軍方表示，身穿自殺炸彈背心的武裝分子企圖攻擊瓦薩克水壩（Warsak Dam）附近的基督徒區，士兵在軍用直升機支援下，雙方展開駁火。瓦薩克水壩位於白夏瓦北邊。

巴基斯坦軍方在聲明中表示：「持有武器和彈藥的4名自殺炸彈客在清晨5時50分朝1名守衛開槍後，進入位於瓦薩克的基督徒區。」

根據聲明：「安全部隊迅速做出反應，包圍這個區域。雙方展開駁火，4名恐怖分子遭擊斃。」另外有2名準軍事士兵、1名警察和2名守衛在槍戰中受傷。

聲明指出：「情況已得到控制。」現在軍隊在這片區域挨家挨戶進行搜查。（譯者：中央社陳昱婷）1050902

(中央社)