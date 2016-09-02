浩鼎案 張念慈出庭應訊臉頰消瘦

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浩鼎生技董事長張念慈在律師陪同下到士林地檢署開庭。（李文正攝）

浩鼎生技公司內線交易案，士林地檢署偵辦近6個月，日前傳出將偵結，今天下午2時，浩鼎董事長張念慈在律師陪同下，出現在士檢大廳等候開庭，面對媒體詢問，他只微笑點頭，不願對案件發表評論，但經歷限制出境、100萬元交保，張的身型、臉頰明顯消瘦許多。

浩鼎研發抗乳癌新藥OBI-822，自6月初解盲不如預期，股價從600元一路跌到377元，甚至連副總統陳建仁都以證人身份遭約談，另外貪汙案還讓中央研究院院長翁啟惠下台，其中關鍵人張念慈，今天再度出庭應訊，士檢表示，案件受到很大的壓力，將會盡快偵結，再一併對外說明。

(中時)