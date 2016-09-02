浩鼎案 張念慈出庭應訊臉頰消瘦
浩鼎生技公司內線交易案，士林地檢署偵辦近6個月，日前傳出將偵結，今天下午2時，浩鼎董事長張念慈在律師陪同下，出現在士檢大廳等候開庭，面對媒體詢問，他只微笑點頭，不願對案件發表評論，但經歷限制出境、100萬元交保，張的身型、臉頰明顯消瘦許多。
浩鼎研發抗乳癌新藥OBI-822，自6月初解盲不如預期，股價從600元一路跌到377元，甚至連副總統陳建仁都以證人身份遭約談，另外貪汙案還讓中央研究院院長翁啟惠下台，其中關鍵人張念慈，今天再度出庭應訊，士檢表示，案件受到很大的壓力，將會盡快偵結，再一併對外說明。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。