國際淨灘日 漁業署揪全民一起維護海洋潔淨
每年9月的第3個星期六訂為國際淨灘日，為提升國人對海洋環境的保育意識，漁業署於9月3日發起淨灘活動，由北至南共有13個漁會一起辦理。漁業署指出，希望保護海洋，就從漁民朋友自己做起，大家共同來維護潔淨海洋，讓海洋生物得以生生不息。
漁業署指出，陸地的塑膠廢棄物將造成海洋生物誤食，漁業的廢棄漁網更會造成海洋生物纏絡，導致死亡。漁業署每年投入經費補助地方政府及各區漁會清除覆網，2009年至2015年，全台共計清除42公噸廢棄漁網。
漁業署3日於屏東縣東港鎮鎮海公園舉行淨灘活動，表揚對環境友善的23位漁民，也將帶領共同參與的民眾進行誓師行動宣言，宣誓將盡己之力愛護海洋，垃圾不落海，也在屏東縣東港鹽埔漁港辦理淨港，將依照國際淨灘行動的流程，將垃圾分類、秤重進行統計分析，並上網登錄，作為後續制定海洋保育政策的參考。
(中時)
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