稻作首度試辦直接給付 參與面積達6成
為鼓勵稻農生產高品質稻米，農委會於全台6區試辦直接給付，與現行保價收購制度採雙軌並行，統計本次試辦參與面積高達6成，農糧署說，本次申報稻作直接給付若全數出售市場，預估增加約4000公噸流通量，僅佔全國產量0.7%，不致響市場糧價。
農糧署於桃園市楊梅區、新竹縣新埔鎮、台中市龍井區、彰化縣福興鄉、嘉義縣朴子市、台南市柳營區試辦直接給付，每公頃補助1萬元，總計本次參與直接給付農戶1739戶，面積1273公頃，佔2014年第2期作試辦區內申報交公糧面積約63%。
6試辦區中，福興鄉參與度約85%最高，主因是福興鄉主產糯稻，近年價格高，稻農較願意嘗試直接給付，其次為朴子市79%、龍井區66%、柳營區61%、新埔鎮55%、楊梅區53%。
農糧署表示，本次申報稻作直接給付面積佔全國種稻面積約1%，若全數出售市場，預估增加約4000公噸流通量，僅佔全國產量0.7%，不致響市場糧價，且為保障農民，申報稻作直接給付稻農，稻穀收穫時，倘市場稻穀價格不好，或者自行銷售有困難仍可變更為繳交公糧。
(中時)
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