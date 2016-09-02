衝刺國土計畫 環署中止區域計畫政策環評
環保署今(2)日進行「區域性產業發展計畫之經濟相關產業政策評估說明書」徵詢會議，由環署副署長詹順貴主持會議。為達成2年內完成全國國土計畫，4年內完成縣市國土計畫的目標，環保署跟內政部取得共識，中止區域計畫中經濟產業部分的政策環評。
國土計畫法於今年5月1日起施行，未來區域計畫將不再適用，會議結論認為，雖然內政部自願辦理政策環評，但國土計畫法跨及許多部會，政策環評實際操作不易且效果有限，故建議區域計畫政策環評程序中止，由涉及土地利用的部門自行辦理政策環評，再交由環保署審議。
有環團質疑，環保署過去多處於弱勢，是否真有辦法叫經濟部等部會進行政策環評？詹順貴回應，行政院長林全所提106年度施政方針中有提及，土地利用之部門計劃應辦政策環評，「他們不做，我會請他們跟院長報告」。
目前僅新北市通過區域計畫政策環評，台中的區域計畫則仍在審議，其餘縣市並未提出，針對台中市的區域計畫，營建署表示預計年底完成審查，環保署則對此政策環評並無時間表。
(中時)
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