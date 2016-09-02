愛子之心未泯 男子挾子自焚跳樓判無罪

36歲喻姓男子與林姓前妻口角，2015年10月23日晚間9點半，喻抱著1歲多的兒子到自宅頂樓，站在女兒牆旁邊，要脅前妻如果不回家，將要帶2歲兒子一躍而下，還潑灑打火機油作勢要自焚，士林地院審結，整個過程只為了要見前妻，並非要致小孩於死，而且還用毛毯包住小孩，在肩膀上睡覺，足見「愛子之心未泯」，判決無罪。

喻與前妻同居，事發當天在大同區住宅內已發生爭執，林女欲帶小孩要回娘家，卻被前夫搶回抱在手中，林女被毆打後，頭部等處挫傷躲回娘家，但喻要她回來，不然要帶著小孩從5樓一躍而下。

警方到場後，喻拿起手邊的Zippo打火機油，灑在女兒牆旁，還用打火機點燃，不到10秒自行熄滅，檢方因而將他以傷害、公共危險、殺人未遂等罪起訴，但事後，林妻原諒他同時撤回告訴。

判決指出，喻挾子要脅是否是抱著必死的決心，值得懷疑，而林女出庭作證時說，小孩包裹著一條平時睡覺的毯子趴在喻的肩膀上，當警察將小孩送回給母親，提醒打火機有可能潑在小孩身上，經林女確認，並未聞到異味，認定喻當時有保護小孩，並沒有「殺子」的本意，而打火機油也不足以引燃火勢、燒火大樓，公共危險、殺人未遂均不構成犯罪。

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