成大研發掌蚊人App 用科技對抗登革熱

成功大學發揮學術力量，耗時1年研發推出「掌蚊人」雲端APP。(曹婷婷攝)

登革熱去年重創台南市，成功大學發揮學術力量，耗時1年研發推出「掌蚊人」雲端APP，可即時回報髒亂點及掌握疫情，近期還將推出打蚊子遊戲「掌蚊宗師」，透過寓教於樂方式，幫助民眾遠離登革熱。

成功大學協助台南市政府防疫，推出「掌蚊人」雲端整合防疫平台，市民可透過平台回報髒亂點，了解病媒蚊熱區、患者分布狀況，把生硬的防疫知識變得生動有趣，台南市長賴清德與成大校長蘇慧貞今天共同發表，希望透過這套APP把防蚊與防疫的意識深植民心。

蘇慧貞說，成功大學整合資工、數學、醫學及理工等相關領域，善用科技能量，聯手研發出這款手機APP，可查詢熱區、快篩診所、蚊子叮咬地點等資訊，民眾可以拍下被蚊子叮咬的地點，結合goole地圖定位快篩診所查詢，至於髒亂回報點也可立即上傳連結雲端平台，通報市府衛生局及環保局，防疫單位可以輕易掌握孳生源死角或是推估蚊子密度。

台南市長賴清德推崇成大去年協助市府防疫有成，今又研發出「掌蚊人」雲端整合防疫平台，對控制疫情很有幫助，也宣示登革熱防治進入新的里程碑，讓防治層面更廣，每一個關心的人都可透過科技方式參與防疫。

(中時)