劉德立夫婦晚宴巴京布蘭敦市長伉儷
中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦當地時間31日於官邸晚宴巴京市長布蘭敦（Jose Isabel Blandon）伉儷。
市主秘貝穆德茲（Guillermo Bermudez）夫婦及市長顧問克雷格荷恩（Luis Carlos Cleghorn）夫婦在座。
劉德立首向布蘭敦伉儷簡介訪臺行程，並強調此次餐會是為他們餞行。
布蘭敦對中華民國政府誠邀訪臺申致謝忱，並應劉德立詢問表示執政之巴拿人黨於8月28日舉辦之黨代表選舉十分成功，出席人數踴躍，遠超過預期。
布蘭敦繼就日前巴西里約奧運各項賽事與劉德立廣泛交談。布蘭敦稱，巴國將於2022年舉辦第24屆中美洲及加勒比海運動會，巴國期望屆時能在奪牌人數上有亮眼之成績。
布蘭敦曾於2000年及2011年兩次應邀訪臺，他說，10年期間臺灣各項政經建設之改變及進步情形，令人驚豔。1050902
(中央社)
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