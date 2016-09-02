打造兒童遊樂園 竹市中央公園設施升級
新竹市「中央公園兒童遊憩再生工程」今天啟用，特色親子遊憩場域全面開放，一早就吸引不少爸媽帶著孩子前來，一睹全新風采，享受新穎又有趣的遊樂設施。
新竹市長林智堅表示，市府投入新台幣1300萬元經費，以「兒童遊憩」為主題，把中央公園打造成融合「動態體驗、探索學習、保留大量綠地」的親子遊樂園，而這也是新竹市「建築風起」的開端，誠摯邀請市民朋友週末一同來參加「寶貝童樂會」。
林智堅指出，中央公園早期缺乏有系統性的整理，因為排水不良、潮濕陰暗、地板不平等因素，使得公園的使用率並不高，此次工程提升新竹市的「綠覆蓋率」，提供市民一個更容易親近的休息空間，期盼成為「中央兒童遊樂園」。
林智堅強調，中央公園新設「地景式溜滑梯」、最受到小朋友喜愛的沙坑、赴日考察後獲得靈感而新設的親子洗手台，及適合全部孩童使用的「碗狀盪鞦韆」等設施，公園出入口也一併改善無障礙設備。
「夠不夠高呀？」林智堅也陪小朋友們盪鞦韆，和剛玩完沙的小朋友一起使用親子洗手台，一起塗鴉、寫下「我是孩子王」，現場大、小朋友玩成一片，和樂融融。
竹市府城市行銷處指出，本次工程以「兒童教育與探索成長」為出發點，設置親子共遊的公共空間，融合自然及友善行人步行空間，融入都市美學與綠資源，使中央公園活化再生、打造獨特的親子同樂場域，作為竹市兒童遊憩特色示範點。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。