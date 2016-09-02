打造兒童遊樂園 竹市中央公園設施升級

新竹市「中央公園兒童遊憩再生工程」今天啟用，特色親子遊憩場域全面開放，一早就吸引不少爸媽帶著孩子前來，一睹全新風采，享受新穎又有趣的遊樂設施。

新竹市長林智堅表示，市府投入新台幣1300萬元經費，以「兒童遊憩」為主題，把中央公園打造成融合「動態體驗、探索學習、保留大量綠地」的親子遊樂園，而這也是新竹市「建築風起」的開端，誠摯邀請市民朋友週末一同來參加「寶貝童樂會」。

林智堅指出，中央公園早期缺乏有系統性的整理，因為排水不良、潮濕陰暗、地板不平等因素，使得公園的使用率並不高，此次工程提升新竹市的「綠覆蓋率」，提供市民一個更容易親近的休息空間，期盼成為「中央兒童遊樂園」。

林智堅強調，中央公園新設「地景式溜滑梯」、最受到小朋友喜愛的沙坑、赴日考察後獲得靈感而新設的親子洗手台，及適合全部孩童使用的「碗狀盪鞦韆」等設施，公園出入口也一併改善無障礙設備。

「夠不夠高呀？」林智堅也陪小朋友們盪鞦韆，和剛玩完沙的小朋友一起使用親子洗手台，一起塗鴉、寫下「我是孩子王」，現場大、小朋友玩成一片，和樂融融。

竹市府城市行銷處指出，本次工程以「兒童教育與探索成長」為出發點，設置親子共遊的公共空間，融合自然及友善行人步行空間，融入都市美學與綠資源，使中央公園活化再生、打造獨特的親子同樂場域，作為竹市兒童遊憩特色示範點。1050902

(中央社)