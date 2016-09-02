涉密風險可控制 總統府核可吳敦義赴美
前副總統吳敦義申請赴美，總統府今天表示，由於政治敏感性和涉及機密風險都在可控制範圍內，且吳敦義參訪地點沒維安預警情資，已核可吳敦義申請案，並已通知吳敦義辦公室。
吳敦義應邀在9月前往美國出席「全美台灣同鄉聯誼會」年會及演講，日前向總統府提出出境申請。
總統府發言人黃重諺下午表示，總統府依「國家機密保護法」及「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」審查。
他說，吳敦義的出境審查，經8月22日和29日專案小組會議，已核可通過，並隨後通知吳敦義辦公室這項審查核可；吳敦義將在20日到10月6日前往美國。
黃重諺表示，吳敦義到美國參訪是和僑界會面，和前總統馬英九申請到香港相比，性質不同，政治敏感性和涉及機密風險，都在可控制範圍內。
他說，專案小組日前發函請國家安全會議、外交部、國防部和行政院大陸委員會依國家機密保護法相關規定，就吳敦義涉密程度提供意見，也請國安局就吳敦義參訪地點的維安風險評估提供相關意見，評估後沒維安預警情資。1050902
(中央社)
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