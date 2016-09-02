見趙藤雄為救民調 柯文哲：民調數據難講

台北市長柯文哲今天被問到和遠雄集團董事長趙藤雄見面是否要救民調時表示，民調數字要上升或下降還很難講，民調是重要的參考數據，但該做的還是要做。

柯文哲下午出席「悠遊卡八大商圈便利支付記者會」，會後接受聯訪時，媒體提問，有議員提及和趙藤雄見面談大巨蛋是要救民調。柯文哲說，「他那時也不知道民調多少」，民調數據要上升或下降還很難講。

柯文哲中午也被問到民調下降時該如何因應時說，民調是重要的參考數據，但不要因為民調下降就怕到什麼事都不敢做，民調是一個參考改進的方式，但該做的事還是要做。1050902

(中央社)