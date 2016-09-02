水獺復育成功 新加坡最美的嬌客

濱海灣水域傍晚時分一群嬌客現蹤，緩緩沿著岸邊水域嬉戲或覓食，他們是「碧山10」水獺家族，隨著新加坡近年來努力，水獺數量增多，成為生態環境復育有成的最佳賀禮。

新加坡昔日環境受到破壞，當地人鮮少看到水獺出沒，但新加坡政府經過數十年努力改善周遭環境，透過廣設公園、清理水道等方式，讓河水更清澈，終於讓這群嬌客在本地頻現蹤。

新加坡水獺家族受惠於整體生態環境改善，沿著河岸在面積不大的新加坡範圍內來回移動，水獺家族成員出沒的「熱點」不少，諸如碧山–宏茂橋公園、濱海灣花園等，都是水獺家族可能出沒的地點之一。

濱海灣花園裡也貼心的設有水獺家族成員出沒的告示牌，讓民眾不要驚擾這群嬌客，讓他們以新加坡為家。

「碧山10」和「濱海灣5」是新加坡人普遍熟知的水獺家族，這兩個水獺家族均有各自的忠實粉絲，也享有很高的「獺」氣指數。

黎明和黃昏時是水獺家族成員最主要的活動時間，新加坡熱愛水獺粉絲大多利用假日黃昏時分到碧山–宏茂橋公園、濱海灣花園、加冷河、榜鵝濱水區、東海岸公園一帶，希望一睹這群嬌客芳蹤。

一名扛著大砲鏡頭的水獺發燒友，正在夕陽下默默等待「碧山10」家族出現。這名水獺發燒友說，最早在市區現蹤的可能是「濱海灣5」水獺家族，2013年底家族的第一隻水獺在濱海灣一帶活動，和另一隻水獺相遇後有了5隻小水獺，其中一隻水獺和家族成員分散，另一隻常獨來獨往，最常出沒的這5隻水獺多被暱稱為「濱海灣5」。

由於水獺家族會在新加坡範圍內移動，爭奪地盤之事也屢見不鮮，「碧山10」家族也和「濱海灣5」家族相互較勁，「碧山10」家族最後勝出搶下濱海灣。

新加坡今年舉行國際水獺大會，並成立水獺工作小組，因應生態環境復育和水獺生存所面對的各項挑戰。國家發展部兼內政部高級政務部長李智陞認為，水獺原本是新加坡生態環境中的一部分，新加坡有必要深入研究保護這群水獺，讓新加坡民眾和水獺們能共同相處。

新加坡對這群嬌客的復育工作，除以政府力量宣導外，也和民間水獺志工團體合作，諸如在公園水域旁設立攝影機追蹤水獺家族成員的移動軌跡，在水獺可能出沒地點廣設告示牌，讓民眾遠距離觀看才是呵護他們最好的方式。

新加坡國立大學生物科學系講師西瓦索迪（N. Sivasothi）說，水獺家族數量已逐年增加，因此，成立水獺工作小組有助水獺的保育工作。

「Otter Watch」是新加坡民間重要的水獺保育組織，不時透過臉書發布水獺家族成員照片和移動訊息。民眾如發現落了單的小海獺，這個保育組織的志工們也成了最佳救援隊伍。

新加坡水獺目前數量可能已超過50隻。新加坡除了是美麗的花園城市之外，也能觀賞水獺家族芳蹤，成為和生態環境融為一體的大家庭。1050902

(中央社)