樂陞案 曾銘宗設專線協助投資人

前金管會主委、國民黨立委曾銘宗今天針對日商百尺竿頭收購樂陞破局表示，他的辦公室已開通4支專線電話專案受理投資人陳情，籲證券投資人及期貨交易人保護中心盡快介入協助。

日商百尺竿頭收購樂陞破局，民進黨立委趙天麟質疑坑殺股民，曾銘宗今天也表示，他的辦公室即日起，將專案受理「百尺竿頭公司收購樂陞公司案」的投資人陳情，並協助處理權益保障事宜。

曾銘宗指出，這是國內首例「公開收購不履行交割」之情況，當8月30日日商「百尺竿頭公司」沒有將交割款匯入，確定違約交割後，樂陞公司股價連日下跌，造成約有2萬名投資人蒙受重大投資損失。

曾銘宗表示，昨天有些投資人到他的臉書粉絲團留言，呼籲他能夠協助，因此基於維護證券市場交易秩序及保護投資人應有權益，他今天就開通4支專線電話來專案受理，接受投資人的陳情，並介入處理。

他說，自從上午專線電話開通以後，「電話都接不完」。

曾銘宗指出，日商百尺竿頭收購樂陞破局涉及到三個層次的問題，第一個就是百尺竿頭原本要公開收購，後來又不履約，是否有違反證交法中的虛偽或詐欺行為，這部分涉及3年以上10年以下有期徒刑。

曾銘宗說，第二個部分是這段期間有是否涉及到內線交易，而第三個則是民事問題，這段期間已造成國內投資大眾將近新台幣50億元損失，呼籲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心要盡快介入協助，保障民眾該有的權益。

曾銘宗辦公室的陳情專線為 (02)2358-8286 王先生；(02)2358-6324 楊先生；(02)2358-8289 謝小姐；(02)2358-6323 蔣小姐。陳情傳真: (02) 2358-8290。1050902

(中央社)