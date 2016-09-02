月之戀人推出導演版 週末重播搶攻收視

我要評比

南韓SBS電視台新劇「月之戀人－步步驚心：麗」本週首播收視不敵「雲畫的月光」，參考觀眾意見後，決定以重新編輯的導演版重播第1到3集。

南韓媒體TV Report引述SBS今天表示，明天中午12時10分將重播「月之戀人－步步驚心：麗」，第1到3集的重新編輯版本，劇情將更加緊湊刺激，為了讓初次觀看的觀眾也能輕鬆理解，預計再加上字幕說明高麗歷史與人物關係。

週末重播的決定，主要鎖定經常加班的30到40歲男性上班族，收看週末播出節目較平日來得高。

SBS也預告，除了皇子們與穿越到高麗的女主角之外，陸續會有許多中堅演員登場，華麗的演出陣容值得期待。1050902

(中央社)