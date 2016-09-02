軍公教93遊行 北市警：不用拒馬蛇籠

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(中央社記者朱則瑋台北2日電)軍公教「反汙名、要尊嚴」集會遊行明天登場，台北市政府警察局交通警察大隊今天召開記者會，說明管制區域，並表示不會使用拒馬、蛇籠，改以1300個改道牌代替。

台北市警局說，加上支援警力後，共有超過1000警力投入維持遊行秩序，預估遊行人數在8萬至10萬人間，不會使用拒馬、蛇籠。1050902

(中央社)