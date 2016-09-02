打造G20藍天 杭州300km內工廠全停
隨著杭州G20領袖高峰會來臨，大陸官方為了維持杭州地區的「藍天白雲」，勒令杭州市4分之一居民（約200萬人）由政府「安排外地旅行」，以及杭州週邊300公里內的工廠全面歇業12天，彷彿是一場「大型實境秀」。外媒稱，大陸此舉都是為了讓國際留下對東道主的好印象。
據法新社（AFP）報導，做為本次G20峰會主辦國的中國，在籌劃峰會的過程中可說是「勞師動眾」，為了維持像北京奧運期間一樣的「蔚藍天空」，勒令杭州附近300公里內的工廠全部停工約2週的時間，再加上藉由國有旅遊集團安排近200萬名市民「出城旅行」一週，都是為了讓杭州G20峰會能順利舉辦，在各國政要和團體面前展現最美好的一面。
在這座13世紀被馬可波羅（Marco Polo）贊譽為「世界上最美麗且繁華」的城市中，西湖是最富盛名的文人雅士聚集地，但如今做為峰會會址，則是充滿了警察、X光機、安檢閘門檢驗著每一位靠近湖畔的人們。法新社特派記者則說，「公安在捷運、公車和各大路口檢查身份證件，以及各處的『文明杭州』標語提醒眾人，在社區內則公告峰會期間禁止在家中陽台曬任何私人衣物，違者處1,000人民幣（約台幣5000元）的罰款。」
會場內和住宿的控管更是滴水不漏，數個歐洲慈善團體的代表因安檢不合格被拒絕進入會場，並要求離開週邊地區，更有3星商務飯店告訴法新社記者，「會議期間他們不被允許接待來自新疆、香港和台灣的人士，必須等會議結束後才能恢復原狀。」幾乎全方面的管控和安排，除了讓人真的有種「大型實境秀」錯覺外，也讓不少民眾不禁感到質疑，「我聽說會議只有2天，這麼多的管制全是為了面子和印象？」
(中時電子報)
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