中市托育一條龍 助父母重返職場

台中市社會局長呂建德表示，市府推動托育一條龍，幫助父母重返職場，家長很感謝市府德政。（盧金足攝）

因應少子化社會，市府自去年7月起推出「托育一條龍」政策，學齡前孩子都享有托育補助，創造「受惠幼兒增多、托育市場成長、家長負擔減輕」三贏，很多本來辭職在家帶小孩的媽媽，因為托育福利，可以重返職場，社會局針對送托數量與托育產業成長調查，滿意度高達九成。

社會局長呂建德表示，不論在送托數量與托育產業的成長都有顯著的提升，滿意度也高達九成，並成功協助多位父母重返職場，獲得家長肯定。

市民葉小姐原本在澳門從事中文老師的工作，1年多前辭職回到台灣，與在高中任教的加拿大籍先生結婚生子，葉小姐全心在家育兒一年多後，經朋友告知台中市推行托育一條龍的補助，她與先生衡量確實減輕不少送托的負擔，再加上也期待重返職場工作，今年四月參觀一家環境優良且參與政府協力的托嬰中心後，即決定送托。

社會局指出，葉小姐之後積極找工作，6月應聘為幼兒園英文老師，於8月重返職場。她向市府表達感謝，因托育一條龍政策，讓她的孩子不但能受到專業優質的照顧，也讓她可以安心工作，增加家庭收入。

另外，市民胡先生與老婆一年多前喜獲雙胞胎後，胡先生的老婆原本打算辭掉銀行的工作，專心在家養育孩子，但考量家中經濟收入減少，加上孩子被評估為語言發展遲緩，決定申請托育一條龍補助，將孩子交由優質的托嬰中心照顧。

胡先生夫妻之後即可安心工作，孩子也獲得專業的照顧，每月省下兩名孩子共1萬6000元托育費用，大幅減輕沉重的經濟負擔。

呂建德指出，托育一條龍政策實施一年多以來，送托嬰中心或送托居家托育人員照顧，以及幼兒園入學的幼兒人數皆呈現大幅成長趨勢。根據社會局與教育局統計，平價托育費用補助受益幼童數，自104年8704人增至105年10815人，成長率28.64%，其中申請補助的家長滿意度更高達九成；幼兒園入園人數104學年度為4萬8576人，與103學年度3萬4345人相比，增加14231人，成長率41.44%。

自新政策實施後，除受惠幼兒人數逐漸增加外，相關托育產業也隨之逐年成長，根據社會局統計，自102年以來，與市府簽約合作的協力托嬰中心家數從74家增至105年8月底的105家，成長率達41.89%；協力保母人數也自2187位增加至105年8月底3243人，成長達48.29%。

市府考量鄰近彰化、南投、苗栗三縣市工作的父母，擴大補助範圍，凡送托鄰近三縣市之協力托嬰中心，且符合設籍本市之幼童及父母一方戶籍地，或父母（或監護人）一方工作地至就托之托嬰中心距離不超過10公里者，自105年7月1日起也能申請托育一條龍補助。

呂建德強調，以葉小姐與胡先生案例可以看出，托育一條龍以社會投資理念，不僅透過托育相關補助，減輕家庭育兒負擔，促進家長如願重返職場外，亦創造了專業人員的就業機會，進一步促進托育市場成長及提升婦女就業率。

(中時)