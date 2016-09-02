防治茲卡 古巴經驗值得看
茲卡疫情正在蔓延與擴大，美國佛羅里達州邁阿密與坦帕灣已出現43起病例，美國與波多黎各屬地已有11351件通報案，可見疫情的兇猛。不過在加勒比海上的古巴，卻有著不俗的防治成績，古巴到目前為止，只有2個本土病例，3個境外病例，防治效果卓著。
工人報(workers)的消息，古巴面對茲卡來襲的防治經驗是從了1981年爆發的登革出血熱大流行而來。當年古巴發生極嚴重的登革熱疫期，全國有34萬人感染。損失非常慘重。在這事件後，古巴政府建立一系列的防蚊辦法，採用大規模、小區域的仔細投藥，並且建立家戶通報系統，公共衛生部到各疫區家戶訪視，並追踪後續健康狀況，甚至對於未通報，以及疏失地區罰以重款。在強力實施並多管齊下，短短的4個月內就平息了疫情。
今年二月，當南美洲傳出茲卡疫期後，古巴機場就開始針對來自茲卡病例國家的旅客加以嚴格審查，並且定期追踪。此外派出2萬名士兵到各地灑藥，確保公共地區的衛生安全，公衛官員也訪視各地區，嚴令家戶清除積水與可能孳生源。
古巴並非富裕國家，也沒有良好的醫藥，防治茲卡的辦法就是簡單的撲滅蚊子與嚴仔細的通報系統，只要持續、強制，並且家戶都配合執行，就能達到很好的效果。古巴的公衛經驗，實在值得公權力鬆散的民主國家自己反省。
(中時電子報)
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