總統府首核准 吳敦義9月下旬訪美

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前副總統吳敦義辦公室表示，總統府稍早已去電辦公室，前副總統吳敦義出國案已經核准。吳敦義訂9月下旬訪美，這也是新政府就任後，首度核淮前任副總統的出國案。吳辦表示，吳敦義將於九月廿日出發，十月六日返國。

全美台灣同鄉聯誼會將於九月廿三至廿五日，在美國波士頓舉辦第卅九屆「創新開放拚經濟、民主法治顧台灣」年會，該場活動也將由吳敦義擔任開幕專題演講，國民黨副主席郝龍斌則擔任第二場演講主講人。

(中時)