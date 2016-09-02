疑為弟傳兄 新北腸病毒重症再添一例
新北市昨天（1日）新增1例腸病毒71型併發重症確診病例，個案為1名新莊區3歲男童，衛生局疾病管制科長許玉芬表示，因個案的1歲弟弟7月底確診腸病毒，且兄弟2人都還是學齡前幼兒，都在家中由父母照顧未就學，新個案應是接觸弟弟被傳染。
許玉芬表示，這起個案是新北市今年第4起腸病毒重症確診病例，而每年4月、9月季節變化時為疫情高峰期，加上各級學校剛開學，家長與學校、教托育機構人員要特別注意，教小朋友保持良好個人衛生習慣，減少被傳染機會。
衛生局指出，這名3歲男童上月2日出現發燒、發疹、嗜睡與嘔吐等症狀，檢體送衛福部疾病管制署檢驗後，確認為腸病毒71型，目前病況穩定。
許玉芬說，新莊區今年1月因出現腸病毒71型陽性輕症個案，被列為新北市腸病毒高風險區，如今暑假結束，進入第二波腸病毒疫情高峰期，若家長、學校發現有小朋友出現嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、手腳無力、呼吸急促或心跳加快或意識不清等，要盡快送醫治療。
(中時)
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