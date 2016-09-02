國中小開學 新北警展開護童勤務

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隨著國中小開學，為保護學童上學安全，新北警察局執行護童勤務，在每天上、放學時段進行校門口守望，並展開學(幼)童專用車查察，以維護學（幼）童車乘坐安全。

樹林警分局指出，新北警方推動護童勤務，首先針對載送學（幼）童車超載、無照駕駛、超速、未依規定轉彎及遇學(幼)童專用車不依規定禮讓、減速慢行等違規加強稽查取締。

其中，補習班、安親班及課後托育中心大多使用一般自小客車載送學童，已列為重點稽查對象。

樹林警分局指出，為保護校園安全，透過「校園電子圍籬」校警連線方式，校方啟動緊急應變小組時可立即通知警方到場查處。

樹林警分局指出，警方會增加各國中、小學校周邊巡邏密度，並藉由與校園周遭愛心商家合作，連成「愛心走廊」，於學童上放學途中提供協助及守護。盼落實校園安全維護，讓學生「快樂上學、平安回家」。1050902

(中央社)