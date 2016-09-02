失業免慌張 勞工保障權益手冊協助你

(中央社記者余曉涵台北2日電)如果勞工遭到資遣等失業的狀況不用慌張，勞動部有各項協助，有需要的勞工朋友可以索取或上網下載「失業勞工保障權益手冊」參考。

為了要提供失業勞工輕鬆瞭解政府各項協助資源並獲得完整資訊，勞動部編製「失業勞工保障權益手冊」，用圖解的方式呈現就業保險有關承保、財務、失業相關給付的請領資格及條件，及就業保險其他促進就業措施之補助項目及內容、「就業服務法」第24條的特定身分及相關協助措施、失業勞工子女就學補助與訴訟扶助等相關資訊。

勞動部指出，目前政府提供失業勞工經濟方面的保障及協助措施，包括就業保險失業相關給付及促進就業措施、特定對象失業期間經濟協助、失業勞工子女就學補助及訴訟扶助等4大類。1050902

(中央社)