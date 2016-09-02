掌權逾25年 烏茲別克強人總統病危

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烏茲別克政府今天發布聲明說，強人總統卡立莫夫日前中風後，健康「急劇」惡化，目前情況危急。

烏茲別克政府在網站發布聲明說：「親愛的同胞們，我們懷著沉重的心情告知大家，總統健康狀況昨天急劇惡化，醫生判斷已到了危急時刻。」

據傳烏茲別克的官方報紙也刊登了這篇簡短聲明，證實今年78歲的卡立莫夫（Islam Karimov）8月27日中風後，就緊急送醫治療。卡立莫夫統治烏茲別克這個前蘇聯國家已超過25年。

烏茲別克官員8月28日透露卡立莫夫就醫後，有關他健康狀況的傳言就滿天飛，甚至有設在海外的反對派媒體聲稱，卡立莫夫已過世。

強硬派的卡立莫夫在1991年烏茲別克脫離前蘇聯獨立前，就一直鐵腕統治這個國家，人權團體長期痛批他殘酷鎮壓異議人士。

卡立莫夫出生於1938年1月30日，在古城撒馬罕（Samarkand）一家孤兒院被養育成人，他後來就讀工程學和經濟學，1989年當選烏茲別克共產黨中央委員會第一書記，成為最高領導人。

儘管近年來有關卡立莫夫健康情況不佳的傳言甚囂塵上，但由於他未指定繼任人選，如今外界揣測一場權力鬥爭已在醞釀中。1050902

(中央社)