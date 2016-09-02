101歲退休軍醫迷途 警助返家
退休軍醫李喜才已高齡101歲，患有失智症的他日前騎車外出吃飯，卻在離家10多公里後迷失方向，警方透過電動車廠商追查，循線找到老翁家人。
豐原警分局翁子派出所表示，日前警員巡邏時，行經豐原區豐勢路二段時，發現有一名老翁在炎炎夏日下騎乘紅色電動車，手足無措。
警方指出，老翁說話帶有濃厚鄉音且身上未帶任何身分文件，透過人臉辨識系統仍無法辨識實際身分，只知老翁姓李，員警考量天氣炎熱，先將老翁帶回派出所休息。
警方試圖透過其他方式查知老翁年籍身分，協助他返家，但試了許多方式都沒有結果。後來警方靈機一動，發現老翁騎乘的電動車上有廠商電話，聯繫廠商希望能從顧客名單中，找出老翁資料，經過輾轉聯繫，終於聯絡上老翁家人。
警方調查，101歲的老翁名叫李喜才，湖南人，早年以軍醫身分跟隨國軍來台，家住東勢，患有失智症，他騎車外出吃飯，卻忘了返家的路，幸好員警協助，避免發生意外。1050902
(中央社)
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