天利盃鐵人賽 明日開跑！

金融業支持國際運動賽事已成為顯學，天利投資(Columbia Threadneedle Investments)所辦的「天利盃2016年宜蘭梅花湖鐵人三項錦標賽」3日將開跑！

天利投資台灣區總經理鄭維娟表示，天利不但是國際鐵人三項運動聯盟(ITU)的全球金融夥伴，更是國內首家積極推廣鐵人三項的國際資產管理公司，已連續二年冠名贊助「天利盃2016年宜蘭梅花湖鐵人三項錦標賽」，持續引領業界風潮。

鄭維娟指出，今年天利盃鐵人三項比賽不只擴大舉辦，還師法英國倫敦總部，並首度攜手台灣總代理柏瑞投信，由中華民國鐵人三項運動協會及台北信義運動中心成立《天利鐵人營》，共有超過20家金融機構、60位以上的金融業素人參與營隊訓練和比賽，成為這次賽事的一大亮點。

此外，柏瑞投信員工也積極響應活動，尤其，柏瑞投信執行副總經理董俊男更是親身力挺，不但生平第一次參加鐵人三項比賽，還跟2個兒子組隊報名男子組半程接力賽，在這次比賽中蔚為佳話。

天利投資亞洲區主管邁克（Michael Langlois）表示，天利投資向來以「協助顧客管理財富，更要讓客戶追求健康」為目標，除了鼓勵全球的員工與客戶親身參與這項運動，更將推廣鐵人三項運動列為年度企業社會責任的執行項目之一，並以台灣為亞洲中心將鐵人運動的風氣向外推廣。

鐵人三項運動是目前全球人數成長最快，也是年輕人心目中最受歡迎的運動，更已榮列奧運五大受歡迎競賽項目之一。根據國際鐵人三項聯盟的資料顯示，每年全球參加鐵人三項的人數總計超過210萬人次，參加人數正以每年15%的速度成長，台灣參與人數更是全球第13大，成長率略高於世界平均值，來到17%。

鄭維娟指出，參加鐵人三項比賽的過程，就像人的一生在不同階段都有不同的財務目標要達成，但路上一定會出現各式各樣挑戰，像是2008年的金融海嘯、2010年的歐債危機、2014年美國回收QE，乃至於今年初的國際油價大跌和英國脫歐等事件，都可能對個人和家庭的財富和理財計畫造成衝擊，嚴重甚至可能傾家蕩產。

接下來投資人還將面對美國聯準會（Fed）升息、義大利憲改公投和美國總統大選等不確定因素，都可能為全球金融市場增添變數，股債市的波動預料將比以往更為劇烈，千萬不能掉以輕心。

(工商)