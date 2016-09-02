巴基斯坦基督教區遭雙炸彈攻擊 至少12死52傷

巴基斯坦警方4月19日站在馬爾丹市政府的辦公室外戒備。(美聯社)

兩顆炸彈周五在巴基斯坦西北部的基督教區域裡爆炸，造成至少12人死亡、52人受傷，巴基斯坦的塔利班(Taliban)分支「自由人黨」(Jamaat-ur-Ahrar)宣稱這些炸彈就是他們放置的

根據路透社(Reuters)報導，塔利班發言人Ehsanullah Ehsan表示，這兩顆炸彈在距離白沙瓦(Peshawar)地區約20公里左右的瓦薩克水壩(Warsak Dam)附近爆炸，造成數人死亡。

爆炸發生地點馬爾丹(Mardan)市的搜救官Haris Habib表示，目前已經在現場找到12具律師、警方人士，以及市民的遺體，另外也救出了52名傷者。巴基斯坦軍方表示，他們殺死了四名身穿自殺炸彈背心、手持武器的恐怖份子。

(中時電子報)