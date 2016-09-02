維安與涉密風險低 吳敦義赴美總統府放行

前副總統吳敦義申請赴美，總統府今天下午正式核可；府方說，由於政治敏感性和涉及機密風險都在可控制範圍內，且吳敦義參訪地點沒維安預警情資，已核可吳敦義申請案。

總統府發言人黃重諺表示，吳敦義的出境審查，府方依「國家機密保護法」及「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」審查，經8月22日和29日專案小組會議，過程中有請國安會、外交部、陸委會、國防部及國安局等部會提供意見，最後核可通過，並隨後通知吳敦義辦公室這項審查核可。吳敦義將在本月20日到10月6日前往美國。

黃重諺表示，吳敦義到美國參訪是和僑界會面，和前總統馬英九申請到香港相比，性質不同，政治敏感性和涉及機密風險，都在可控制範圍內。

吳敦義應邀在9月前往美國出席「全美台灣同鄉聯誼會」年會及演講，日前向總統府提出出境申請。

(旺報)