美就業數據出爐前 日股持平

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日股今天收盤變動不大，美國就業數據出爐前，許多投資人抱持觀望態度。美國就業數據牽動9月是否升息。

日經225指數小跌1.16點或0.01%，收16925.68點。東證指數上漲3.38點或0.25%，收1340.76點。（譯者：中央社陳昱婷）1050902

(中央社)