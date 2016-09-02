巴基斯坦西北部法院遇襲 傳12死52傷

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巴基斯坦一名救難官員表示，西北部一座地方法院外今天發生兩起炸彈爆炸，至少12人喪生，52人受傷。

路透社報導，爆炸地點在開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）馬丹市（Mardan）。

這名救難官員告訴路透社：「目前我們尋獲12具律師、警務人員和平民遺體。此外，我們在現場救出52名傷者，同樣包括律師、警務人員和平民。」

巴基斯坦西北部開柏（Khyber）部落區一處基督徒區今天稍早遭遇至少4名自殺炸彈客攻擊，造成至少1名警衛喪生。巴基斯坦塔利班分支「自由人黨」（Jamaat-ur-Ahrar）宣稱犯案。（譯者：中央社盧映孜）1050902

(中央社)