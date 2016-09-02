學名藥無異原廠藥？消基會籲改善抽驗制度

消基會表示，目前學名藥審核與抽驗制度不夠完善，民眾對學名藥藥效存疑。消基會取樣原廠藥和學名藥的止痛藥共13件，期盼透過可信的抽驗制度，維護民眾權益和用藥品質。

消基會表示，從2000年到2013年，健保藥品的總支出從新台幣829億元成長至1540億元，藥費占健保支出25%，為降低健保支出與民眾負擔，應該設法調降藥費。學名藥審核與抽驗制度不夠完善，是造成消費者對學名藥藥效存疑的原因。

消基會說，以藥價來看，到藥局購買的原廠藥「普拿疼」，一盒10錠，售價115元，平均一錠要價11.5元，由其他藥廠所製造的學名藥，平均一錠要價2到9元，在價格上有不小的差異。

消基會到藥房採樣醫師指示用藥的「乙醯胺酚類」止痛藥（俗稱普拿疼），檢視該等藥品的成分和含量是否符合國家標準。從雙北地區的藥局採樣劑量500毫克的單方乙醯胺酚類止痛藥，包含原廠藥和學名藥共計13件樣品。

消基會表示，檢測是針對乙醯胺酚類止痛藥錠進行活性成分乙醯胺酚含量的檢測，瞭解其中是否有活性成分含量不足的問題；並以電噴灑質譜儀測得原廠藥與學名藥的指紋圖譜，比較其他成分的差異。

檢測結果顯示，檢測的13件樣品，實測乙醯胺酚含量分別介於標示值的99到106%之間，皆符合中華藥典的規範（90到110%），並沒有含量不足的狀況。

不過，消基會也說，實測乙醯胺酚含量能夠得知原廠藥與學名藥的活性成分是否足夠，但並不能從含量直接推測藥效，要判斷學名藥與原廠藥的藥效是否相當，除活性成分含量須一致之外，還須通過包括「生體可用率」（Bioavailability）與「生體相等性」（Bioequivalence）等多項檢測，透過比對各項數值的結果，才能判定與原廠藥的藥效是否相當。

另外，調查使用電噴灑質譜儀直接分析藥品溶液，得到具有各自特性的正／負離子質譜指紋圖譜。13件樣品經分析後，比對原廠藥與學名藥的指紋圖譜，僅有非常微幅的差別，幾乎完全一樣，顯示13件樣品的其他成分（離子態），也沒有差異。

消基會認為，目前學名藥在健保的用量約70%到80%，但健保給付給藥廠的藥價卻只占全部藥價的20%到30%，過低的藥價，可能會讓藥廠難以生存，或是退出台灣市場，造成民眾就算有錢也買不到的窘況。

消基會強調，檢驗目的是要澄清民眾與醫界對學名藥的疑慮，也期盼主管機關能依據可信的抽樣檢測流程，不定期的抽檢學名藥物，維護民眾權益和用藥品質。

消基會也呼籲，應對金額高、用量大、影響大的學名藥與原廠藥的品質進行調查分析。在書面審查之外，包括實驗室分析，且以重症、急救性藥物優先檢驗，解除醫師的疑慮。

另外，消基會也建議，應推動學名藥與原廠藥的藥價差異化，及健保和消費者分擔的原則；也應分階段（由普通用藥，再到重症、急救用藥）、分體質（由一般體質漸次開放到敏感體質）推展學名藥。1050902

(中央社)