跟罐頭遊具說掰掰 新竹中央公園超特別
為提供兒童健康快樂的成長環境，新竹市政府向中央爭取經費，今年1月以總計1300萬元，將中央公園活化再生，融合動態及探索設施，包括沙坑、塗鴉版、以及碗狀可躺式盪鞦韆，2日正式啟用時，每個孩子玩得不亦樂乎，歡笑聲充滿整個公園。
市長林智堅說，中央公園啟用至今已25年，早期因里民需求，階段性加入許多設施，隨時代變遷，內部雜亂老舊，周圍大樹缺乏系統性整理，密密麻麻地遮蔽陽光，加上附近排水不良，步道舖面受損嚴重等，外在觀感讓民眾不敢靠近，導致使用率極低。
「不再是罐頭遊具！」他表示，市府與專家不斷討論規畫，以兒童教育與探索成長，打造親子共遊的公共空間，並舉例高低設計的洗手台，是今年4月到日本參訪，所得到的發想，而沙坑是孩子最愛的遊樂場，連他2個兒子也難以抗拒，一見沙坑足足停留近2小時。
城銷處表示，「中央公園兒童遊憩再生工程」除設置大中小型遊具外，綠地涵蓋率從58％增至64％，也規畫550公尺寬人行道、有坡度的草坡溜滑梯、無障礙通道及設施，呼籲前來玩耍的市民，溜滑梯別由下往上爬，禁止寵物及摩托車進入。
林智堅強調，再生工程保留原有的磨石子溜滑梯，讓「新舊融合」的中央公園，朝兒童城市邁進，另今晚間6點到8點、4日下午3點到5點半，將舉辦「寶貝童樂會」，現場有劇團表演、氣球秀、闖關遊戲、生態體驗手工藝等活動，歡迎大小朋友齊聚同樂。
(中時)
關鍵字：罐頭道具
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