摩當卡地萊德盃2016限定版正式亮相

摩當卡地，特別為萊德盃打造了紅、白、粉紅三款葡萄酒，並找來了知名高爾夫球場設計師ROBERT TRENT JONES JR.，為瓶身繪製插圖。(橡木桶洋酒提供)

波爾多第一AOC葡萄酒品牌摩當卡地Mouton Cadet，與史上最多人次觀賽的體育賽事之一萊德盃，日前在臺北發表了2016獨家官方聯名紀念酒。由享譽全球的法國波爾多一級酒莊Chateau Mouton Rothschild摩當豪傑堡優異釀酒技術直系傳承、血統不凡的摩當卡地，特別為萊德盃打造了紅、白、粉紅三款葡萄酒，並找來了世界知名的高爾夫球場設計師ROBERT TRENT JONES JR.，為瓶身繪製插圖，橡木桶洋酒獨家推出摩當卡地萊德盃紅白酒雙入禮盒，全臺限量888組，售完即止！

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，高爾夫球與葡萄酒都是精緻文化與高雅生活風格的代表，愛酒人士常常同時熱愛高爾夫球，反之亦然。因此，個別在領域中佔有眾要地位的摩當卡地與萊德盃的合作，更受全球矚目。

摩當卡地品牌總監Hugues Lechanoine也表示，相當高興能夠看見兩個品牌在各自誕生了80年以後，終於能夠共享其傳統、優雅、不卑不亢而活力十足的精神特質。不同於基本款的摩當卡地醇釀紅葡萄酒，以梅洛為主，混合約25%的卡本內蘇維翁、卡本內弗朗、馬爾貝釀造，並進行八到十個月的橡木桶陳年。熟透的黑色水果與摩卡咖啡香氣混合著溫和的紅色水果與辛香料氣息，口感強勁卻有著柔滑的單寧，是一款優雅而成熟的葡萄酒，也如同萊德盃最注重的團隊精神，展現了各葡萄品種之間的完美調合。

摩當卡地與萊德盃日前在台北發表了2016獨家官方聯名紀念酒。右為橡木桶洋酒董事長陳春安。(橡木桶洋酒提供)

本次瓶身插畫，邀請了世界知名的高爾夫球場設計師Robert Trent Jones Jr.繪製。在超過40年的設計師生涯中，他設計了超過275座球場，也是本屆萊德盃舉辦場地美國Hazeltine高爾夫俱樂部球場設計師Robert Trent Jones之子。球場設計展現了人與自然之間的和諧與熱誠、高貴不凡的禮儀與無私的精神。

2016萊德盃高爾夫球賽即將於9月27日至10月2日，在美國明尼蘇達州的Hazeltine國家高爾夫球場舉辦。12名來自美國與12名來自歐洲的頂尖高爾夫球選手，包括Davis Love III與Darren Clarke，即將齊聚於此進行精彩的捉對廝殺。千萬不要錯過這兩年一度的頂級賽事，也別忘了入手波爾多第一品牌摩當卡地葡萄酒，與球場上的菁英們共同舉杯，享受對高爾夫、美酒以及生活的熱情。速速按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，也不要忘了加入LINE@橡木桶洋酒，讓你掌握最新、最快的世界一流酒訊，熱鬧活動等你來參加、眾多驚喜好禮等你來拿！

(中時電子報)