摩當卡地萊德盃2016限定版正式亮相
波爾多第一AOC葡萄酒品牌摩當卡地Mouton Cadet，與史上最多人次觀賽的體育賽事之一萊德盃，日前在臺北發表了2016獨家官方聯名紀念酒。由享譽全球的法國波爾多一級酒莊Chateau Mouton Rothschild摩當豪傑堡優異釀酒技術直系傳承、血統不凡的摩當卡地，特別為萊德盃打造了紅、白、粉紅三款葡萄酒，並找來了世界知名的高爾夫球場設計師ROBERT TRENT JONES JR.，為瓶身繪製插圖，橡木桶洋酒獨家推出摩當卡地萊德盃紅白酒雙入禮盒，全臺限量888組，售完即止！
橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，高爾夫球與葡萄酒都是精緻文化與高雅生活風格的代表，愛酒人士常常同時熱愛高爾夫球，反之亦然。因此，個別在領域中佔有眾要地位的摩當卡地與萊德盃的合作，更受全球矚目。
摩當卡地品牌總監Hugues Lechanoine也表示，相當高興能夠看見兩個品牌在各自誕生了80年以後，終於能夠共享其傳統、優雅、不卑不亢而活力十足的精神特質。不同於基本款的摩當卡地醇釀紅葡萄酒，以梅洛為主，混合約25%的卡本內蘇維翁、卡本內弗朗、馬爾貝釀造，並進行八到十個月的橡木桶陳年。熟透的黑色水果與摩卡咖啡香氣混合著溫和的紅色水果與辛香料氣息，口感強勁卻有著柔滑的單寧，是一款優雅而成熟的葡萄酒，也如同萊德盃最注重的團隊精神，展現了各葡萄品種之間的完美調合。
本次瓶身插畫，邀請了世界知名的高爾夫球場設計師Robert Trent Jones Jr.繪製。在超過40年的設計師生涯中，他設計了超過275座球場，也是本屆萊德盃舉辦場地美國Hazeltine高爾夫俱樂部球場設計師Robert Trent Jones之子。球場設計展現了人與自然之間的和諧與熱誠、高貴不凡的禮儀與無私的精神。
2016萊德盃高爾夫球賽即將於9月27日至10月2日，在美國明尼蘇達州的Hazeltine國家高爾夫球場舉辦。12名來自美國與12名來自歐洲的頂尖高爾夫球選手，包括Davis Love III與Darren Clarke，即將齊聚於此進行精彩的捉對廝殺。千萬不要錯過這兩年一度的頂級賽事，也別忘了入手波爾多第一品牌摩當卡地葡萄酒，與球場上的菁英們共同舉杯，享受對高爾夫、美酒以及生活的熱情。速速按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，也不要忘了加入LINE@橡木桶洋酒，讓你掌握最新、最快的世界一流酒訊，熱鬧活動等你來參加、眾多驚喜好禮等你來拿！
(中時電子報)
禁止酒駕 飲酒過量 有害健康
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範