中市府創新改善道路安全計畫 全國奪冠

我要評比

台中市交通局創新改善道路安全計畫，小朋友可以安心走在標線型人行道，安全創舉，勇奪全國第1。（盧金足攝）

叫我第1名！台中市政府創新改善道路安全，選擇學校周邊等衝擊較小的路段，協助清除路障，由交通局畫設標線型人行道，今年規畫目標50個地點，至8月底施作48條，完成率96%，完成的標線型人行道總長度為8.6公里，鄰里交通改善成效執行率高達9成，獲交通部「道安創新貢獻獎-交通工程組」首獎殊榮。

交通局長王義川表示，為有效推動鄰里交通改善，建構以人為本的交通環境，市府首創由下至上，從市民、里長、公所到交通局通力合作，透過各分局成立推動小組，會同區里長選擇學校周邊等衝擊較小的路段進行試辦。

各機關先協助清除路障、交通局畫設標線型人行道，及區里長協助宣導，以里、社區為單位，營造人本友善的交通環境，配合在地學校共同宣導，讓學童從小建立行人優先的路權觀念，並希望透過以鄰里為單位，逐步建立良好的行人通行環境並保障行人安全。

王義川說，計畫推動成功關鍵在於推行期間運用跨局處合作機制，包括交通局、民政局、警察局各分局及各區公所合作等單位，舉辦行人友善空間區里講習，讓各區與會里長清楚解鄰里改善推動政策。

透過由下而上、市府與在地里長凝聚共識協力推動方式有效縮短民意落差，使工程得以順利推動，未來將持續擴展至全市，讓人人居家附近環境都有安全順暢的交通環境。

(中時)