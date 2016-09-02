新片看板 銷售奇姬迎戰屍速列車

職場喜劇國片「銷售奇姬」，迎戰韓國喪屍電影「屍速列車」，軍教片系列第7集「報告班長－勇往直前」及改編德蕾莎修女用愛行善、救世生平的「愛無止盡德蕾莎」上映拚場。

1.銷售奇姬（Ace of Sales）是導演卓立與監製葉如芬攜手打造最新職場喜劇，集結白歆惠、林美秀、納豆、朱芷瑩、黃健瑋、那維勳演出，講述購物台天后爭奪戰及職場酸甜苦辣。片中白歆惠和林美秀勢不兩立，從賣場鬥到購物台；白歆惠和納豆以16公分飾演「最萌身高差」夫妻，上演長短腳之戀。

2.屍速列車（Train to Busan）融合喪屍、父女親情、愛情等元素，深刻描繪人性矛盾及自私，已狂銷156國版權，由韓國演員孔劉（孔侑）、馬東石、鄭裕美、崔宇植主演，描述韓國首爾陷入不明原因的喪屍危機，一輛清晨開往釜山的高鐵是生存希望，卻有感染者混入車廂，乘客們展開求生之戰。

3.報告班長－勇往直前（No Sir）是經典軍教片「報告班長」系列第7集，由導演梅長錕執導，演員有廖威廉、趙駿亞、黃姵嘉、庹宗華等人，以2009年「莫拉克風災（八八風災）」國軍救災行動為拍攝背景，描述一群年輕人在軍中歷經救災任務洗禮成長。

4.愛無止盡德蕾莎（The Letters）改編諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女（Mother Teresa）救世生平，從她寫給心靈導師艾森神父信件出發，訴說德蕾莎修女用愛接納一切、拯救世人背後，內心掙扎及苦痛，最後解脫昇華為最堅定信仰與愛。德蕾莎修女1985年訪台，逝世19年，封聖儀式4日舉行。1050902

(中央社)