退休軍公教遊行 總統府：尊重多元聲音
退休軍公教人員明天下午上街抗議年金改革抹黑軍公教，總統府今天表示，台灣是民主社會，尊重各種多元聲音，政府也希望在活動後，大家繼續坐下來，共同改革台灣的年金制度。
監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行；聯盟擬號召10萬人上凱道，抗議軍公教在年金改革議題中遭到抹黑。
總統府發言人黃重諺今天下午表示，年金改革的目標就是希望改革後的年金制度能夠確保每位國人都有安心、有品質的退休生活，也讓國家有限的資源可以公平地照顧到每個人。
他表示，這項改革工程其實是攸關每個國人的權益，沒有藍綠，也沒有汙名化特定職業類別的問題，而年金改革需要協商和共識，歡迎每一種不一樣的聲音。
對於明天退休軍公教人員的遊行，黃重諺說，台灣是民主社會，各種多元聲音的表達都應該被尊重，政府也希望在活動之後，大家可以繼續坐下來，共同將台灣的年金制度做最好的改革，因為這一代的共同努力，讓每一位國人都能擁有安心而有品質的退休生活。1050902
(中央社)
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